Ende der SD-Ausstrahlung über Satellit am 18.11.2025

Der Fernsehempfang in der geringeren SD-Qualität wird mittlerweile kaum noch genutzt. Nahezu alle Haushalte in Deutschland empfangen ihre Programme inzwischen in HD-Qualität. Deshalb wird die doppelte Ausstrahlung in SD- und HD-Qualität nach rund 15 Jahren beendet. Die Programme ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA werden ab 18. November 2025 ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt.