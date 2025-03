Kabelfernsehen: Wegfall des Nebenkostenprivilegs

11.04.2024 | 13:49

Am 1. Juli 2024 tritt eine gesetzliche Änderung in Kraft, die viele Mieter betrifft. Bisher haben diese im Rahmen des "Nebenkostenprivilegs" die Kosten für den TV-Empfang über Kabel als Teil ihrer monatlichen Nebenkosten an ihren Vermieter bezahlen müssen, ähnlich wie die Kosten für Wasser und Heizung.