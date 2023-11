1981 geboren in Hamburg

2000 Abitur in Hamburg

08/2000 – 07/2001Ehrenamtliche Arbeit in Harare / Simbabwe

12/2002 – 08/2004 Redaktionssekretärin bei NDR info in Hamburg

01/2004 – 08/2004 Recherche-Assistentin und Projektentwicklerin im Diversity & Intercultural Communication Management für Lamson Consulting Hamburg

03/2005 – 06/2005 Praktikantin im Department of Peacekeeping Operations bei den Vereinten Nationen, New York

2004 – 2005 Studium an der City University of New York, unter anderem als Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes

10/2001 – 01/2008 Studium der Politikwissenschaften und der Afrika-Studien (Nebenfach) an der Universität Hamburg und der Freien Universität Berlin

11/2005 – 08/2008 Assistentin des Chefredakteurs Peter Limbourg in der Parlamentsredaktion von N24 GmbH (Pro Sieben Sat.1 Media AG), Berlin

09/2007 – 01/2008 Trainerzertifikat in Diversity & Interkulturellem Kommunikationsmanagement und Anti-Diskriminierungstraining Diversity Works, Frankfurt am Main

02/2008 Praktikantin bei der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin, Textressort Ausland und Inland

09/2008 – 02/2010 Programmvolontärin (Hörfunk, Fernsehen, Online) bei der Deutschen Welle in Bonn, Berlin und Brüssel (plus einmonatige Auslandsstation bei N24 in Washington D.C./USA)

seit 03/2010 Freie Redakteurin/Reporterin für Fernsehen, Hörfunk, Online unter anderem für Deutschlandradio, Spiegel Online, DW, ZDF

06/2010 – 2016 Moderatorin der TV-Hauptnachrichtensendung "Journal" der Deutschen Welle

12/2014 – 2018 Moderatorin des "ZDF-Morgenmagazins"

seit 04/2018 Moderatorin des "ZDF-Mittagsmagazins"

seit 07/2021 Moderatorin der ZDF-Sendung "heute"