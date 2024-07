EU lässt Alzheimer-Medikament Leqembi nicht zu

Der US-Biotechkonzern Biogen und sein japanischer Partner Eisai scheitern mit einer Zulassung ihres Alzheimer-Medikaments Leqembi in Europa. Die Arzneimittel-Behörde der EU , EMA, lehnte am Freitag eine Zulassung des Mittels ab.

Leqembi verkauft sich in den USA nicht gut

Für die beiden Arzneimittelhersteller ist das ein herber Rückschlag, zumal das in den USA zugelassene Medikament dort nur zögerlich angenommen wird. Die Aktien von Biogen fielen im vorbörslichen Handel in den USA um mehr als sechs Prozent. Eisai und Biogen erklärten, dass sie eine erneute Prüfung anstreben.

Leqembi soll erstmals Alzheimer direkt bekämpfen

Der Antikörper Lecanemab, der unter dem Namen Leqembi vermarktet wird, sollte das erste Medikament in Europa sein, das die neurodegenerative Erkrankung und nicht deren Symptome behandelt. Leqembi zielt darauf ab, das Fortschreiten von Alzheimer zu verlangsamen, indem es Ablagerungen des Proteins Beta-Amyloid aus dem Gehirn entfernt.

Teun Toebes wohnt in einem Pflegeheim mit Demenzkranken. Er fordert Reformen im Pflegesystem und wünscht sich, dass die Gesellschaft den Menschen auf Augenhöhe begegnet.

Etwa sieben Millionen Alzheimer-Patienten in Europa

Für bestimmte Patienten birgt die Behandlung jedoch schwere Nebenwirkungen, denn bei fast 13 Prozent der rund 1.800 Patienten umfassenden Studie wurde Leqembi mit einer gefährlichen Art von Gehirnschwellung in Verbindung gebracht. In Europa leben schätzungsweise sieben Millionen Menschen mit Alzheimer.

Viele Aktionen machen am Welt-Alzheimer-Tag auf die Erkrankung aufmerksam. Laut WHO sind allein in Deutschland zwei Millionen Menschen betroffen. Neue Therapien wecken Hoffnung.

21.09.2023 | 1:33 min