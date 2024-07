US-Wahl: Ticker zu Bidens Rückzug aus Präsidentschaftswahl

US-Präsident Joe Biden gibt seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 auf. Er wolle bis zum Ende seiner Amtszeit am 20. Januar 2025 Präsident bleiben, schrieb Biden am Sonntag in einem im Kurznachrichtendienst X veröffentlichten Brief. Eine Empfehlung für seine Vizepräsidentin Kamala Harris sprach Biden zunächst nicht aus.

Zuvor hatte Bidens schwaches Auftreten in der Fernsehdebatte mit Herausforderer Donald Trump Zweifel an der Eignung des 81-Jährigen für weitere vier Jahre im Amt aufkommen lassen. Eine wachsende Zahl von Demokraten rief Biden zum Rückzug auf.