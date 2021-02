Joe Biden

46. Präsident der Vereinigten Staaten

Der Demokrat Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er folgt auf den Republikaner Donald Trump. Bidens größte Aufgabe dürfte darin bestehen, die politischen Spaltungen in den USA zu verringern. Außerdem dürfte er daran gemessen werden, wie er die Corona-Krise bewältigt. Bidens Vize-Präsidentin ist Kamala Harris, die erste Frau in diesem Amt in der US-Geschichte, die ursprünglich selbst Präsidentschaftskandidatin der Demokraten hatte werden wollen. Joe Biden war bereits Vize-Präsident von US-Präsident Barack Obama, dem Vorgänger von Präsident Donald Trump.