US-Wahlen: Welche Wahlversprechen hat Joe Biden gehalten?

Corona-Pandemie, Wirtschaft und Steuern

Um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bekommen, versprach Biden Investitionen in Technologie und Infrastruktur und Millionen gut bezahlter Jobs. Heute, vier Jahre und 1,6 Billionen US-Dollar an Investitionen und Steuererleichterungen später, brummt der Laden wieder. Vergangenes Jahr wuchs die US-Wirtschaft um insgesamt 2,5 Prozent. Im ersten Quartal 2024 blieben die USA mit nur 1,3 Prozent Wachstum allerdings hinter den Prognosen zurück.

Gute Wirtschaftsdaten kommen bei den Wählern nicht an

Für viele Menschen im Land fühlt es sich aber nicht so an. Die Preise sind deutlich höher als vor der Pandemie. Auf dem Papier hat Biden sein Versprechen vom Wirtschaftsaufschwung erfüllt. In den Köpfen vieler Wähler hat er versagt.

Auch bei anderen Themen ist Bidens Bilanz gemischt: Insgesamt hat der US-Präsident für rund vier Millionen ehemalige Studierende Schulden in Höhe von mehr als 144 Milliarden US-Dollar ausradiert. Geplant waren dreimal so viel, doch der Oberste Gerichtshof machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Streit um Abtreibung und Ukraine-Hilfe

Außen- und klimapolitisch hat Biden den Wählern eine Rückkehr Amerikas in eine weltweite Führungsrolle versprochen. Gleich am ersten Tag seiner Amtszeit ordnete er den Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen an. Mithilfe seiner Investitionsprogramme sollen die USA bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.