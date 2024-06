Nach Lieferpause: Biden sichert Kiew weitere Unterstützung zu

Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft US-Präsident Biden in Paris.

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Paris ein neues Militärpaket für die Ukraine im Umfang von 225 Millionen Dollar (rund 208 Millionen Euro) angekündigt.

Biden entschuldigt sich für monatelangen Waffen-Lieferstopp

Mit Blick auf die lange innenpolitische Blockade der US-Finanzhilfen für Kiew sagte Biden, einige "sehr konservative" Abgeordnete hätten diese im Parlament aufgehalten. Aber inzwischen sei das Problem gelöst. Die Ukraine sei ein "Bollwerk" gegen die Aggression Russlands , und die USA hätten eine Verpflichtung, Kiew zu unterstützen. "Ich versichere Ihnen, die Vereinigten Staaten werden an Ihrer Seite stehen", betonte er.

Selenskyj warnt vor Ausbreitung des Krieges

Das Treffen der beiden fand einen Tag nach den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des D-Days in Paris statt. Selenskyj warb dort für die weitere Unterstützung seines Landes und warnte vor einer Ausweitung des russischen Angriffskriegs.

"In den 30er Jahren hat Hitler eine Grenze nach der anderen überschritten. Putin macht es ganz genau so", sagte er vor den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung am Freitag.