US-Präsident Donald Trump

Bereits vor der Ausbreitung des Coronavirus und der Proteste nach dem Tod George Floyds polarisierte US-Präsident Donald Trump. Sein Slogan und das Paradigma seiner Politik lautet "America First". Für Aufmerksamkeit sorgt Trump zudem immer wieder mit seinen Tweets. Der Republikaner strebt eine zweite Amtszeit an. Woran scheiden sich die Geister in der Bewertung von Donald Trumps Politik?