"Bowling for Columbine": Regisseur Michael Moore wird 70

1989: Roger & Me

1995: Canadian Bacon (deutscher Titel: Unsere feindlichen Nachbarn)

1998: The Big One (deutscher Titel: Der große Macher)

2002: Bowling for Columbine

2004: Fahrenheit 9/11

2007: Sicko

2008: Slacker Uprising

2009: Capitalism: A Love Story (deutscher Titel: Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte)

2015: Where to Invade Next

2016: Michael Moore in TrumpLand

2018: Fahrenheit 11/9

2019: Planet of the Humans