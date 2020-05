Präsidentschaftswahl in den USA

Naturgemäß ist zurzeit noch nicht entschieden, wer am 3. November von den US-WählerInnen für die nächste Amtszeit als Chef ins Weiße Haus beordert werden wird. Bei den Republikanern hat allerdings Donald Trump bereits die Mehrheit der Delegierten für den Nominierungsparteitag sicher. US-Präsident Trump wird sich also für eine zweite Amtszeit bewerben. Bei den Demokraten ist nur noch Joe Biden als Kandidat für deren Nominierungsparteitag im Rennen. Als letzter innerparteilicher Widersacher Bidens schied nun der Vertreter des linken Flügels der Partei, Bernie Sanders, aus dem Rennen um die Kandidatur aus. Letztlich wird der Nominierungsparteitag der Demokraten entscheiden, wer gegen Donald Trump antreten wird. Aber derzeit sieht es klar danach aus, dass dies Joe Biden sein wird. Doch wer am 3. November die größeren Siegchancen haben wird, dürfte auch von der Fähigkeit des Amtsinhabers Donald Trump abhängen, wie er bis dahin die Corona-Herausforderung bewältigt haben wird.