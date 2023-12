US-Vizepräsidentin Kamala Harris: Aus dem Schatten ins Licht

Harris reist durchs ganze Land, macht Wahlkampf in Staaten, die für die Wahlen besonders wichtig sind. Sie spricht über Kernthemen, die für den Erfolg der Demokraten wesentlich sind. In Iowa hat sie das dortige Abtreibungsverbot kritisiert, in Florida die Republikaner für Bücherverbote an Schulen attackiert, die Bildungspolitik dort würde Kinder bewusst in die Irre führen, insbesondere über Sklaverei und Rassismus