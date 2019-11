Wintersport am Sonntag live im ZDF

Beim letzten Weltcup vor Olympia testen die alpinen Skirennfahrerinnen in Garmisch-Partenkirchen ihre Form. Fünf Tage vor der Eröffnungsfeier in Pyeongchang stehen Lindsey Vonn aus den USA und Viktoria Rebensburg aus Kreuth im Mittelpunkt. Anders als bei der ersten Abfahrt 24 Stunden zuvor beginnt die Schussfahrt am Sonntag vom Originalstart der Kandahar-Strecke. Das ZDF überträgt ab 12:25 Uhr live. Auch das Skispringen aus Willingen wird in der SPORTextra-Sendung am Sonntag (ab 10:15 Uhr) übertragen. Weitere Events: Nordische Kombination in Hakuba/Japan, Snowboard und Telemark.