Hand Gottes: Maradona zwischen Genie und Wahnsinn

Hand Gottes: Maradona zwischen Genie und Wahnsinn
Hand Gottes: Maradona zwischen Genie und Wahnsinn
  • 30.10.2025

• 30.10.2025

1986 trifft Maradona gegen England mit der "Hand Gottes" - ein nicht geahndeter Regelbruch, der ihn zum Symbol macht: zwischen Straßenjunge, Genie und Größenwahn.

Hand Gottes: Maradona zwischen Genie und Wahnsinn

1986 trifft Maradona gegen England mit der "Hand Gottes" - ein nicht geahndeter Regelbruch, der ihn zum Symbol macht: zwischen Straßenjunge, Genie und Größenwahn.

Diego Maradona trifft gegen England – nicht mit dem Kopf, sondern mit der Hand. Was die ganze Welt sieht, sieht der Schiedsrichter nicht. Und es gibt noch keinen VAR. Der Regelverstoß, wird nicht geahndet. Und dieser Moment hat Folgen. Für den Fußball und für Maradona.

Der arme Junge aus Buenos Aires wird ein großartiger Fußballer - und 1986 zum Weltstar. Die Hand Gottes steht für Maradonas Leben. Eine Gratwanderung zwischen Geniestreich und Größenwahn.

