Diego Maradona trifft gegen England – nicht mit dem Kopf, sondern mit der Hand. Was die ganze Welt sieht, sieht der Schiedsrichter nicht. Und es gibt noch keinen VAR. Der Regelverstoß, wird nicht geahndet. Und dieser Moment hat Folgen. Für den Fußball und für Maradona.

Der arme Junge aus Buenos Aires wird ein großartiger Fußballer - und 1986 zum Weltstar. Die Hand Gottes steht für Maradonas Leben. Eine Gratwanderung zwischen Geniestreich und Größenwahn.