Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission. - Rückenwind
- 2025
Bei den Männern läuft es nicht rund. Doch die Staffel in Ruhpolding liefert Hoffnung: Das Team tankt Selbstvertrauen und bereitet sich auf die WM vor. Können sie die Rückschläge hinter sich lassen?
- Neue Folge
- Sport
- Dokumentation
- hintergründig
- 2025
- ZDF
Bei den Männern läuft es nicht rund. Doch die Staffel in Ruhpolding liefert Hoffnung: Das Team tankt Selbstvertrauen und bereitet sich auf die WM vor. Können sie die Rückschläge hinter sich lassen?
Deutschland liebt Biathlon – und so nah war man den Stars noch nie. Die Doku begleitet sie durch ein dramatisches Jahr und zeigt Tränen, Druck und intime Momente aus dem Innenleben des Teams.
Die Serie erzählt vom knallharten Konkurrenzkampf und dem Ringen um Selbstvertrauen in der Saison 2024/25. Die Kamera ist dabei, wenn hinter den Kulissen gestritten, gelacht und gefeiert wird – wie beim spektakulären Gesamtweltcupsieg von Franziska Preuß.