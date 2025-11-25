Deutschland liebt Biathlon – und so nah war man den Stars noch nie. Die Doku begleitet sie durch ein dramatisches Jahr und zeigt Tränen, Druck und intime Momente aus dem Innenleben des Teams.

Die Serie erzählt vom knallharten Konkurrenzkampf und dem Ringen um Selbstvertrauen in der Saison 2024/25. Die Kamera ist dabei, wenn hinter den Kulissen gestritten, gelacht und gefeiert wird – wie beim spektakulären Gesamtweltcupsieg von Franziska Preuß.