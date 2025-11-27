Bigger Picture - Die verrückteste Wintersport-Geschichte
- 27.11.2025
Calgary 1988: Jamaikas erstes Bobteam startet ohne Schnee-Erfahrung, stürzt und verpasst die Wertung – gewinnt aber weltweit Respekt. Der Film "Cool Runnings" macht sie später berühmt.
Calgary 1988: Jamaika schickt sein erstes Bob-Team zu den Olympischen Winterspielen. Ein Land, in dem es keinen Schnee gibt, in einem Sport, den keiner kennt, mit einem Team, das erst Wochen vorher seinen ersten Schlitten sieht.
Die Jamaikaner stürzen im Eiskanal und gehen nicht in die Wertung ein. Aber sie gewinnen den Respekt der ganzen Welt. Richtig bekannt werden die Athleten aber erst, als fünf Jahre später der Spielfilm “Cool Runnings” rauskommt.