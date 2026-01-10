das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Leverkusen gegen Stuttgart
das aktuelle sportstudio am 10. Januar 2026

das aktuelle sportstudio am 10. Januar 2026
das aktuelle sportstudio am 10. Januar 2026

Die Bundesliga mit dem Abendspiel Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart. Gäste: Knut Kircher (Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter) und Thorsten Kinhöfer (ZDF-Schiedsrichterexperte).

das aktuelle sportstudio am 10. Januar 2026

Fußball-Bundesliga 16. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

SV Freiburg – Hamburger SV
Werder Bremen – TSG Hoffenheim
Union Berlin – 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli – RB Leipzig
1. FC Heidenheim – 1. FC Köln

Gäste:
Knut Kircher - Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter

Thorsten Kinhöfer - ZDF Schiedsrichterexperte

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein

