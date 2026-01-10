Live
das aktuelle sportstudio am 10. Januar 2026
Die Bundesliga mit dem Abendspiel Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart. Gäste: Knut Kircher (Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter) und Thorsten Kinhöfer (ZDF-Schiedsrichterexperte).
Fußball-Bundesliga 16. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
SV Freiburg – Hamburger SV
Werder Bremen – TSG Hoffenheim
Union Berlin – 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli – RB Leipzig
1. FC Heidenheim – 1. FC Köln
Gäste:
Knut Kircher - Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter
Thorsten Kinhöfer - ZDF Schiedsrichterexperte
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
