Rüstungsexporte Deutsche Waffen in Afghanistan

Die Bundesregierung hat seit Beginn des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan vor knapp 20 Jahren den Export von Kriegswaffen und anderen Rüstungsgütern für mehr als 400 Millionen Euro in das Land genehmigt. Das geht aus Rüstungsexportberichten der Regierung und einer Aufstellung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Der weitaus größte Teil wurde aber an die Streitkräfte der Nato-Verbündeten, an Botschaften oder an die UN geliefert. An afghanische Sicherheitskräfte ging nur ein geringer Teil.