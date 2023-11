US-Präsident Biden: Ein alter Herr im Wahlkampffieber

Da brausen schwarze Staatskarossen mit dutzenden Polizeifahrzeugen durch die Felder nahe Detroit, Michigan. Joe Biden kommt in den kleinen Ortsteil Belleville, um sich einzureihen in den Streik der Arbeiter an einer Autofabrik. Es ist eine Verzweiflungstat, sagen Kritiker, weil Bidens Umfragewerte doch so schlecht sind. Nein, sagen seine Freunde, da kommt der echte Joe, ein Mann des Volkes.