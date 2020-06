Rassismus

Nach dem gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA ist es weltweit zu Anti-Rassismusdemonstrationen gekommen. Was bedeutet Rassismus, und wie entsteht er? Wo gibt es Rassismus im Alltag, was sind seine Merkmale, wo liegen seine Wurzeln, wie lässt er sich überwinden? Immer wieder tauchen im Kontext von Rassismus Begriffe wie Rechtsextremismus, Sklavenhandel, Kolonialismus, Antisemitismus und Rassetheorie auf.