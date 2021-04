"Geschichte kann uns eine Warnung sein"

Thomas Schuhbauer, Geschäftsführer von ECO Media

Quelle: ZDF/Eco Media

Thomas Schuhbauer: Zwei Tendenzen sollten uns beunruhigen: Laut einer ZDF-Umfrage würden 28 Prozent der Deutschen gerne einen Schlussstrich unter die Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit ziehen. Gleichzeitig erleben wir in der jetzigen Krise einen gefährlichen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen. Die Reihe zeigt: Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, den deutschen Weg in den Abgrund zu verhindern. Doch die damalige Demokratie hatte zu wenige Abwehrkräfte, und das gefährliche Potenzial populistischer Bewegungen in den 1920er Jahren wurde unterschätzt.

Der Holocaust begann mit kleinen Schritten, die ihr Echo in den Ressentiments vieler Deutschen fanden. Wir wissen, dass Antisemitismus, Rassismus und Eugenik – all diese "Lehren" von der Minderwertigkeit bestimmter Menschen – damals auch in anderen Ländern stark verbreitet waren. Unser Ziel war es daher, schonungslos zu analysieren, warum ausgerechnet in Deutschland dieses Menschheitsverbrechen, der Holocaust, erdacht und ausgeführt werden konnte.