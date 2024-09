Wie Trumps rechte Influencerin die Republikaner entzweit

In Anspielung auf die indische Abstammung von Kamala Harris schrieb Loomer bei X, sollte die Demokratin die Präsidentschaftswahl im November gewinnen, dann werde "das Weiße Haus nach Curry riechen" und Reden in der Regierungszentrale würden "über ein Callcenter abgewickelt". Und die Terroranschläge vom 11. September 2001 seien ein "Inside Job" gewesen - hochrangige US-Vertreter seien also darin verwickelt.

Loomers Nähe zu Trump sorgt für Ärger

Trotz ihrer rassistischen Kommentare und der Verbreitung von Verschwörungstheorien trat die Influencerin in den vergangenen Tagen auffallend oft im Umfeld des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Erscheinung. Die 31-Jährige war unter anderem Teil der Entourage, die Trump zum TV-Duell gegen die Demokratin Kamala Harris in Philadelphia begleitete.

Tags darauf stand sie wieder in der Nähe von Trump - ausgerechnet, als der anlässlich des Jahrestages vom 11. September sich mit Feuerwehrleuten in New York City traf. Zum Gedenken an einen Terroranschlag, der Loomer zufolge gar kein richtiger Anschlag war.