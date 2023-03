Sinti und Roma. Eine deutsche Geschichte

Janko Lauenberger: "Als Kind habe ich überhaupt nicht erzählt, dass ich Sinto bin. Weil ich wusste, was sich dann in den Köpfen der Leute abspielt. Wenn sie dich fragen: 'Warum bist du so dunkel, warum hast du schwarze Haare?' Und du sagst, du bist Sinto, dann wissen sie sowieso nicht, was das ist. Sagst du, du bist Zigeuner, dann verfallen die in so einen Gedankenrausch und man sieht so richtig, dass sie ihr Märchenbuch aufklappen.