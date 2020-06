Was in dem Video zu sehen ist - nämlich ein weißer Polizist, der mit seinem Knie minutenlang auf Hals und Nacken des auf dem Boden liegenden Floyd drückt und was zu hören ist, nämlich Floyds flehendes "Ich kann nicht atmen" - wurde nicht im Polizeibericht erwähnt. Dass daraufhin vier Polizisten entlassen und einer von ihnen wegen Totschlags angeklagt wurde, ist vor allem dem Videobeweis zu verdanken.