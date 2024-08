40 Jahre nach Brandanschlag in Duisburg: War es Rassismus?

In der Nacht, die ihr Leben verändern wird, muss die 13-jährige Duisburgerin Aynur Satir dringend auf Toilette. Es ist die Nacht vom 26. auf den 27. August 1984 und Satir huscht durch den dunklen Flur des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Wanheimerort, in dem sie gemeinsam mit ihrer Familie lebt. Das Gebäude hat noch Gemeinschaftstoiletten auf den Etagen.

In Solingen zündeten vor 30 Jahren Anhänger der Neonazi-Szene das Haus der türkischstämmigen Familie Genc an. Bei dem Brandanschlag kamen zwei Frauen und drei Mädchen ums Leben.

Warum schloss die Polizei ein rassistisches Motiv aus?

Am Montag jährt sich der Brandanschlag in Duisburg-Wanheimerort zum 40. Mal und bis heute steht eine Frage im Raum: Warum schloss die Polizei Rassismus als Motiv aus? Obwohl alle Toten Migrationshintergrund hatten? Und die Frau, die sich zu der Tat bekannt hatte, Jahre später Feuer in einem Asylbewerberheim legte?

1996 wurde die geständige Evelin D. am Landgericht Duisburg für die Tat verurteilt - sie musste sich zuvor schon für andere Brandstiftungen verantworten. "Ein rechtsradikaler Hintergrund ist überhaupt nicht zu vermuten", sagte der Anwalt von Evelin D. rund 40 Jahre später dem WDR . Dieser Argumentation folgte auch das Gericht - und sah am Ende kein rassistisches Motiv für die Tat.

Kritik der Angehörigen aus Duisburg

Duisburg: "Politische Motive der Tat unzureichend untersucht"

Nachdem der Brandanschlag lange Zeit kaum Beachtung fand, hat sich in den vergangenen Jahren etwas bewegt. Seit 2023 erinnert eine Gedenktafel am betroffenen Haus in der Wanheimer Straße an die Toten; dazu schrieb die Stadt Duisburg in einer Mitteilung: