Großbritannien: Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

Tausende Menschen haben in Großbritannien gegen rechtsextreme Ausschreitungen protestiert. Die Menschen gingen am Mittwochabend in mehreren Städten des Landes gegen Rassismus und Hass auf die Straße. Darunter waren London, Sheffield, Bristol und Brighton. In Liverpool versammelten sich der Agentur PA zufolge mehrere Hundert Menschen, um ein Zentrum für Asylbewerber zu schützen.

Demonstranten: "Kein Platz für Hass"

Am Abend kamen aber vor allem Gegendemonstranten friedlich zusammen. Auf Plakaten und Schildern forderten sie etwa "No Place for Hate" ("Kein Platz für Hass") oder "Stop the far Right" ("Stoppt die extreme Rechte"). In Birmingham versammelten sich Menschen laut PA vor einem Beratungszentrum, um gegen Islamhass zu protestieren.