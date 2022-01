Papst Franziskus

Zur Person

17. Dez. 1936: Jorge Mario Bergoglio wird in Buenos Aires geboren.



1958: Bergoglio tritt als Novize in den Jesuitenorden ein. Zuvor besucht er eine technische Schule und wird Chemietechniker. Danach erwirbt er Abschlüsse in Philosophie und katholischer Theologie.



1964-1966: Bergoglio lehrt Psychologie und Literatur.



1969: Bergoglio wird zum Priester geweiht.



1973: Bergoglio legt sein Ordensgelübde ab.



1980-1986 Bergoglio leitet als Rektor deren Theologische Fakultät.



1986: Bergoglio hält sich längere Zeit zu Forschungszwecken an der Jesuiten-Hochschule St. Georgen in Frankfurt auf.



1992: Bergoglio wird Weihbischof von Buenos Aires.



1998: Bergoglio wird Erzbischof von Buenos Aires.



2001: Bergoglio wird zum Kardinal ernannt.



2005: Beim Konklave zur Papstwahl 2005 ist Bergoglio einer der Kandidaten für die Nachfolge des verstorbenen Papstes Johannes Paul II..



2005-2011: Bergoglio leitet als Vorsitzender die Argentinische Bischofskonferenz.



13. März 2013: Bergoglio wird zum 266. Bischof von Rom zum neuen Papst gewählt. Mit der Wahl seines Papstnamens "Franziskus" stellt er sich in die Nachfolge des Heiligen Franz von Assisi, der den Bettelorden der Franziskaner gründete und als "Patron der Armen" gilt.