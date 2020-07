Gefahren durch Rechtsextremismus

Rechtsextremismus bezeichnet eine politische Einstellung, die sich gegen die Ordnung des demokratischen Verfassungsstaates stellt. Sie lehnt gesellschaftliche Vielfalt sowie freie Wirtschaftssysteme ab. Charakteristisch für den Rechtsextremismus ist die Aufspaltung in Gruppen und Untergruppen. Sie fußen fast immer auf persönlichen Gefolgschaften (Führer und Gefolge). Rechtsextremismus nährt sich aus Intoleranz und Vorurteilen (z. B. gegen Ausländer und Minderheiten); er fördert autoritäres Verhalten, verherrlicht Macht und Gewalt.



Die Gefahren, die nach mehreren tödlichen Anschlägen in Deutschland vom Rechtsextremismus in seiner terroristischen und in seiner populistischen Form ausgehen, bestimmen vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zunehmend die politische Debatte in der Bundesrepublik.