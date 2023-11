Hessen-Wahl: Antifa veröffentlicht AfD-Politiker-Adressen

Die Antifa Frankfurt am Main hat rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Hessen die Privatadressen sämtlicher Kandidaten der AfD veröffentlicht. Auf der Homepage wurde dazu aufgerufen, der Partei "auf militante Weise" zu begegnen und ihr "das Leben zur Hölle zu machen". Außerdem werden ein Veranstaltungsort und ein Restaurant genannt, in dem sich AfD-Politiker häufiger treffen sollen.