Landtagswahl in Hessen

In Hessen wird am 8. Oktober 2023 ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert Boris Rhein (CDU) als Ministerpräsident in einer Koalition aus CDU und Grünen. Er hatte Ende Mai 2022 Volker Bouffier (CDU) nach dessen angekündigtem Rücktritt als Regierungschef der schwarz-grünen Koalition abgelöst. Zur Opposition in Hessen gehören in Reihenfolge ihrer Größe SPD, AfD, FDP und Linke.