Hessen: CDU will Koalitionsgespräche mit SPD - Grüne raus

Bündnis mit SPD angestrebt : Hessen-CDU: Rhein wirft Grüne aus Koalition

10.11.2023 | 17:35 |

Ende von Schwarz-Grün in Hessen: CDU-Regierungschef Rhein strebt ein Bündnis mit der SPD an. Hessens SPD-Chefin Faeser, aktuell Innenministerin, will in Berlin bleiben.