Wahl in Hessen: CDU und Rhein vorne, SPD historisch schlecht

Die CDU um Spitzenkandidat und Ministerpräsidenthat die Landtagswahl in Hessen mitund deutlichem Vorsprung für sich entschieden. Zweitstärkste Kraft laut vorläufig amtlichen Ergebnis wird die AfD Die Grünen , Junior-Koalitionspartner der aktuellen schwarz-grünen Regierung, müssen deutliche Verluste hinnehmen und kommen auf

Ebenfalls deutliche Verluste und ein historisch schlechtes Wahlergebnis fährt die SPD um Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerinein (15,1 Prozent). Die Linken haben den Einzug in den Landtag nicht geschafft, die FDP schafft den Wiedereinzug mit

Welche Sitzverteilung daraus resultiert und weitere Details sehen Sie in unseren Wahlgrafiken:

Welche Koalitionen sind in Hessen denkbar?

Denkbar ist, dass der Wahlsieger CDU die bisherige Koalition mit den Grünen fortführen will. Auch der grüne Spitzenkandidat und derzeitige Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir warb im Wahlkampf vermehrt für dieses Bündnis. Eine große Koalition von CDU und SPD kann aber auch noch nicht ausgeschlossen werden.

SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser hatte in ihrem Wahlkampf eine Ampel-Koalition favorisiert, die jedoch weit von einer Mehrheit entfernt ist. Ein Bündnis mit der AfD schlossen alle anderen Parteien schon im Vorfeld der Wahl kategorisch aus.

So reagiert Wahl-Sieger Boris Rhein

Der amtierende Ministerpräsident und Wahlsieger Boris Rhein (CDU) sprach von einem "großartigen Tag". Der Tag werde in die Geschichte derr Hessen-Union eingehen. Die CDU Hessen habe einen klaren Regierungsauftrag. Die Wähler hätten "Stil, Stabilität und sanfte Neuerung gewählt", so Rhein.

Welche Bedeutung hat die Wahl in Hessen?

Eine Besonderheit der Hessen-Wahl: Mit Nancy Faeser (SPD) kandidierte eine Bundesministerin, um das einst "rote Hessen" wieder zurück in SPD-Hand zu führen. Der Versuch ist gescheitert, Faesers Wahlkampf war von vielen Pannen geprägt . Sie verpasste in ihrem Wahlkreis Main-Taunus I auch ihr Direktmandat und landete abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Boris Rhein konnte dagegen den Abwärtstrend der CDU vergangener Wahlen in dem Bundesland stoppen, während die Wahl auch ein Denkzettel für die Ampel-Koalition in Berlin darstellt. Alle Parteien der Bundesregierung mussten in Hessen Verluste hinnehmen.