Pannen: Wie der Hessen-Wahlkampf von Nancy Faeser misslingt

Nancy Faeser und die SPD liegen weit abgeschlagen in Umfragen vor der Wahl in Hessen.

Machtwort von Faeser zu Weiß lässt auf sich warten

Dabei hatte es so gut begonnen am 3. Februar in Friedewald: Faeser erklärt die Spitzenkandidatur für Hessen - eingerahmt von den SPD-Ministerpräsidentinnen Anke Rehlinger (Saarland) und Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz). Die Spitzengremien jubeln frenetisch, geballte Frauenpower gegen dekadenlange Oppositionsdepression. Wer dabei war, spürte Aufbruchstimmung, Mobilisierung wie lange nicht bei den Genossen.

Chaos-Parteitag in Hanau

Dort, Mitte Juni in Hanau, wundern sich Beobachter aufs Neue: Die Jusos protestieren gegen die gerade von ihrer Spitzenkandidatin Faeser mühsam verhandelte EU-Asyl-Reform : T-Shirts "Not our Europa" überall im Saal. Eine Pressemitteilung der Hessen-SPD zu den Listen-Ergebnissen ihres Wahlparteitags? Fehlanzeige.

Olaf Scholz mit genug Rückendeckung für Faeser?

Was Parteifreunde leisten können, erlebt Nancy Faeser dann bei der ersten Wahlkampf-Reise mit Olaf Scholz durch Hessen. Dieser Freitag im August wird ihr im Gedächtnis bleiben: Der Kanzler lobt vor Hoteliers der Dehoga in Wiesbaden das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz , "das er selbst gerade am Mittwoch unterschrieben habe".

Causa Schönbohm wird für Faeser zum Problem

Umso mehr erscheint ihre eigene politische Kommunikation in dieser Sache unglücklich. Und ihr Parteifreund Castelucci erweist ihr mit dem Interview im heute-journal dazu einen Bärendienst, als er die Versetzung von Schönbohm ungeschickt auf falsche Anschuldigungen zurückführt und damit den Kritikern Faesers in die Karten spielt:

Ampel und Rheinland-Pfalz: Faeser verteilt Lob an falscher Stelle

Das Nachbarland über den grünen Klee zu loben zieht sich durch viele Faeser-Reden - angesichts lang gepflegter nachbarschaftlicher Konkurrenz kommt das in Hessen gar nicht gut an.

Faeser-Vorschlag Katastrophe für Einzelhandel?

Weiterer Faeser-Fehl-Vorschlag: Sie will einen neuen hessischen Feiertag am 1. Dezember, dem Verfassungstag. Was würden dann die Hessen tun: Sie fahren für ihre Weihnachtseinkäufe in die sechs Nachbarländer, eine Katastrophe für den Einzelhandel, warnen die Verbände.