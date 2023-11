Migrationsexperte Knaus: EU "in jeder Hinsicht gescheitert"

Bei der EU-Migrationspolitik müsse "die Debatte um Solidarität ernsthaft geführt werden", sagt Migrationsforscher Gerald Knaus im ZDF heute journal. 17.09.2023 | 7:21 min

Im Sommer haben EU und Tunesien ein Flüchtlingsabkommen nach dem Vorbild des Türkei-Deals ausgehandelt - dadurch sollen lebensgefährliche Fahrten über das Mittelmeer verringert werden. Dennoch kommen auf Lampedusa vor der italienischen Küste weiter täglich Tausende Flüchtlinge an. Warum die Migrationspolitik der Europäische Union bisher scheitert, erklärt Migrationsforscher Gerald Knaus im ZDF heute journal.

... über die bisherigen Ergebnisse der EU-Migrationspolitik

Die EU habe zwar einen Zehn-Punkte-Plan für ihre Migrationspolitik, doch auch in der Vergangenheit seien zahlreiche "Aktionspläne, Strategiepapiere und Rückführungsabkommen" entstanden, die laut Knaus allesamt nicht funktionierten.

Das Ergebnis sei offensichtlich: "Wir haben in diesem Jahr viel mehr Menschen, die irregulär aus Afrika nach Italien kommen als in den letzten Jahren, vielleicht überhaupt ein Rekord. Wir haben Tausende Tote, auch wieder in diesem Jahr." Zudem sei die Zahl der Rückführungen nach Afrika gesunken. Das Dublin-System, das regeln soll, welcher EU-Staat für einen Asylantrag zuständig ist, sei "zusammengebrochen".