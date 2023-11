Leyen: Überwachung des Mittelmeers soll verstärkt werden

Trotz des Transfers sehr vieler Geflüchteter von Lampedusa nach Sizilien oder in Unterkünfte auf dem Festland gebracht ist das Lager noch immer überlastet. Am Mittwoch wurde der Notstand ausgerufen. Meloni hatte die EU am Freitag zu raschem Handeln aufgefordert. Die Lage in Italien sei wegen des Flüchtlingszuzugs "unerträglich", wird die ultrarechte Regierungschefin zitiert.