Welche Folgen hat der Notstand auf Lampedusa?

Wegen der Ankunft tausender Migranten sind die Aufnahmezentren der italienischen Mittelmeerinsel überfüllt. Seit Wochenbeginn kamen mehr als 8000 Menschen mit Booten aus Afrika. 14.09.2023 | 1:21 min

Das klingt dramatisch und das soll es wohl in erster Linie auch. Denn ob diese Erklärung tatsächlich geeignet ist, um Abhilfe zu schaffen ist mehr als fraglich. Zumal es wegen der hohen Zahl an Migranten bereits einen landesweiten Notstand in Italien gibt. Bereits im April hatte die Rechtsregierung unter Giorgia Meloni den "stato di emergenza" verhängt, da bereits zu diesem Zeitpunkt für das Jahr 2023 bis zu 300.000 Migranten in Italien erwartet wurden.

Bereits im Frühjahr verhängt Italien wegen hoher Migrationszahlen einen landesweiten Ausnahmezustand. 13.04.2023 | 2:00 min

Sonderermittler soll für Entlastung sorgen

Sindou kommt aus der Elfenbeinküste - und will unbedingt nach Europa. Dafür will er sein Leben bei der riskanten Überfahrt aufs Spiel setzen. 27.04.2023 | 6:09 min

Flüchtlingsabkommen zeigt offenbar kaum Wirkung

Doch bei der Vielzahl an Bootsankünften in so kurzer Zeit, ist das offenbar leichter gesagt als getan. Während der schweren Unwetter in den vergangenen Wochen hatten viele Boote an den nordafrikanischen Küsten abgewartet und kamen jetzt bei ruhiger See umso zahlreicher. Durch die zusätzliche Notlage in den Überschwemmungsgebieten Libyens sind weitere Boote mit Schutzsuchenden zu erwarten.