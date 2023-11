Wie Giorgia Meloni Italien im Innern verändert

In Bezug auf die Ukraine befürchteten viele in Europa und den USA, dass die Regierung Meloni aufgrund der Präsenz von Forza Italia und Lega, beides Parteien, die in der jüngsten Vergangenheit ihre Nähe zu Russland bekundet haben, nicht auf der Seite Kiews stehen würde. Doch stattdessen gibt sie sich staatsmännisch, behält den Kurs ihrer Vorgänger bei und sichert der Ukraine die uneingeschränkte Solidarität Italiens zu.