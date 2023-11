Italienisches Flüchtlingslager Lampedusa ist stark überfüllt

Am Sonntagmorgen wurden in dem Erstaufnahmelager der Insel mehr als 4.200 Menschen gezählt - unter ihnen fast 250 unbegleitete Minderjährige, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Derzeit flüchten viele Menschen über die gefährliche Mittelmeerroute nach Europa. Laut Hilfsorganisationen sind unter den Geflüchteten immer mehr Kinder unter 10 Jahren. 09.08.2023 | 0:19 min

Zentrales Camp auf Lampedusa seit Monaten überfüllt

Erneut waren zuvor hunderte Bootsmigranten auf Lampedusa angekommen: Am Freitag erreichten laut Ansa knapp 1.920 Menschen in insgesamt 65 Booten die Insel, am Samstag demnach weitere rund 1.700 Migranten in 45 Booten. Die meisten wurden von Schiffen der Küstenwache, Finanzpolizei und Carabinieri im Meer aufgelesen und an Land gebracht.