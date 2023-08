34 Menschen erreichten am Freitag mit ihrem Boot eigenständig die Insel, gingen dort aber an einer derart unwegsamen Bucht an Land, dass sie bis Sonntag warten mussten, ehe sie gerettet werden konnten. Bergretter, Feuerwehrleute und Soldaten brachten die Migranten per Helikopter in Sicherheit - darunter waren ein Jugendlicher und zwei Schwangere. Die Küstenwache hatte wegen der hohen Wellen keine Rettung vom Meer her durchführen können.