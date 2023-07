Die italienischen Behörden wiesen dem Schiff den Hafen von Ortona zu, um alle Geretteten an Land zu bringen. Der Ort an der mittelitalienischen Adriaküste ist mehr als 1.000 Kilometer entfernt von den Einsatzorten nahe der Mittelmeerinsel Lampedusa. Dort bekam die "Humanity 1" aber keine Erlaubnis einzulaufen. Auch der "Mare Go" der Initiative Zusammenland war zuvor ein weit entfernter Hafen zugewiesen worden, nachdem das Schiff am Donnerstag in Seenot geratene Migranten an Bord genommen hatte.