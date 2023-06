Asylkompromiss : Polen und Ungarn fliehen aus der Solidarität

Für die Fraktion, die das Glas als halb voll sieht, steht auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Er vermied in seiner Pressekonferenz jegliche Kritik an Polens und Ungarns Verhalten. Nur vorsichtig ließ er erkennen, dass die Solidarität in Europa funktionieren kann, wenn alle mitmachen. Aber am Ende handelt der Kanzler, wie wohl viele in der EU nach zwei sehr bekannten Devisen in der Politik: Mehrheit ist Mehrheit. Und: Entscheidend ist, was hinten rauskommt.