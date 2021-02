Zur Person: Olaf Scholz

geboren am 14.6.1958 in Osnabrück;

1978-85 Studium der Rechtswissenschaften in Hamburg;

seit 1985 Rechtsanwalt;

seit 1975 Mitglied der SPD;

2000-04 und 2009-2018 SPD-Landesvorsitzender in Hamburg;

2001-05 Mitglied des SPD-Bundesvorstandes;

2002-04 SPD-Generalsekretär;

Februar 2018 - April 2018 kommissarischer SPD-Bundesvorsitzender;

1998-2001 und 2002-11 Mitglied des Deutschen Bundestages;

Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator in Hamburg;

2007-09 Bundesminister für Arbeit und Soziales;

2011 Spitzenkandidat der Hamburger SPD in der vorgezogenen Bürgerschaftswahl im Februar;

2011-18 Erster Bürgermeister (im Rang eines Ministerpräsidenten) eines rot-grünen Senats (Landesregierung);

seit 14.3.2018 Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler

seit 2020 Kanzlerkandidat der SPD

seit 1998 verheiratet mit der SPD-Politikerin Britta Ernst