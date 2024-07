Gauck bei "Lanz": Kritik an "Wir schaffen das"

Der Vertrauensbonus der Deutschen

"Wir schaffen das": Raum der Vermutungen

Angela Merkel hatte mit dem Satz "Wir schaffen das" ihre Haltung zur Flüchtlingskrise 2015 zum Ausdruck gebracht. Gauck sagte: "Der Satz ist an und für sich richtig. Dann kommt aber ein Raum der Vermutungen, weil nicht mehr erkennbar wird, wann und mit welchen Methoden wir was schaffen wollen."

Abschiebungen: "Zielvorstellungen noch nicht klar genug"

Wenn "ich eine Politik nicht zu erklären vermag", die "Zielvorstellung noch nicht klar genug ist", könne gute Politik leicht verspielt werden: "Wenn ich nicht genau weiß, ob ich abschieben will, wie viele ich abschieben will, wie viele Menschen ich zulassen will, ob ich Grenzkontrollen tatsächlich machen will oder nicht (...), dann kann ich es auch nicht kommunizieren."