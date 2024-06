In ihrem Herkunftsland vertriebene Somalier stehen für Lebensmittelrationen an.

Zum Weltflüchtlingstag hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze SPD ) die Unterstützung von Flüchtlingen angemahnt. Sie erklärte am Donnerstag:

Niemand flüchtet freiwillig und die meisten Flüchtlinge wünschen sich nichts mehr, als in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Alle Flüchtlinge verdienten Schutz und die volle Solidarität der Weltgemeinschaft, so Schulze. Die Entwicklungsministerin verwies auf die Zahlen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) , die vergangene Woche veröffentlicht worden waren.

Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR berichtet von so vielen Menschen auf der Flucht, wie noch nie zuvor. Insgesamt soll die Zahl der Vertriebenen auf 120 Millionen gestiegen sein.

Die meisten Vertriebenen bleiben im Herkunftsland

Hinzu kommt, dass drei von vier Flüchtlingen, die ihr Land verlassen, von Ländern mit nur geringem oder mittleren Einkommen aufgenommen werden. Die ärmsten Länder zeigen damit die größte Aufnahmebereitschaft und tragen die schwerste Last.

Laut der Hilfsorganisation Oxfam wurden im vergangenen Jahr weltweit 3,4 Millionen Menschen allein durch Überschwemmungen und Dürren aus ihren Häusern vertrieben. Am schlimmsten betroffen waren demnach Somalia, China , die Philippinen, Pakistan, Kenia, Äthiopien, Indien , Bangladesch und Malaysia. Verschärft hat sich die Situation aufgrund des Klimawandels

Aktion soll auf Einzelschicksale aufmerksam machen

Mit der Aktion "#1von120Millionen" will das Bundesentwicklungsministerium gemeinsam mit 20 Nichtregierungsorganisationen Geflüchtete und ihre Geschichten in den sozialen Medien sichtbar machen.

Im Rahmen dieser Aktion planen die beteiligten Akteure am Weltflüchtlingstag unter anderem Videos mit persönlichen Geschichten von Geflüchteten auf verschiedenen Plattformen zu teilen.

Die Welthungerhilfe spricht sich auf der Plattform X entschieden gegen mögliche Kürzungen in der Entwicklungshilfe aus: Diese gingen "an der Realität vorbei und senden ein völlig falsches Signal", so Generalsekretär Mathias Mogge.