Hitzewellen durch Klimawandel: Flucht als einzige Option?

Manila ist nur eine Stadt von vielen in Süd- und Südostasien, die einen noch nie dagewesenen Temperaturhöchststand erleben: In Teilen von Bangladesch wurden mehr als 43 Grad gemessen, ebenso in China und Laos. In Thailand, Indien und Myanmar sogar 46 Grad. Die Gefühlten Temperaturen sind auch hier deutlich höher.