Wegen Mangel an Soldaten: Ukraine rekrutiert erste Häftlinge

Mit dem neue Mobilisierungsgesetz können sich Strafgefangene freiwillig für den Kampfeinsatz melden. 15.000 bis 20000 Häftlinge kommen für das Programm in Frage.

Ob in der Zahnarztpraxis oder im Supermarkt - wo auch immer man in Kiew Menschen auf die Mobilisierung zur Armee anspricht, entsteht eine kontroverse Debatte . Doch es geht dann um das allgemeine Mobilisierungsgesetz, nicht um die Rekrutierung von Häftlingen. Diese Sondermaßnahme finden die meisten Menschen richtig und gut. Oder nebensächlich im Vergleich zu den eigenen Alltagssorgen.

Die ukrainische Armee braucht im Krieg gegen Russland mehr Soldaten. Aus diesem Grund ist ein neues Gesetz zur Mobilisierung von Soldaten in Kraft getreten.

Ukraine braucht dringend mehr Soldaten

"Zudem gibt es in den Gefängnissen auch straffällig gewordene Soldaten, die man an der Front in der jetzigen Situation dringend brauchen kann", lenkt der Abgeordnete Honcharenko den Blick auf die praktische Seite, das Rekrutierungspotenzial.