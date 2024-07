Paris empfängt die auch den Ukraine-Krieg

Schweißtropfen laufen ihm von der Stirn, sein Blick ist fokussiert. Dmytro ist 25 Jahre alt, Schwergewichtsboxer und ukrainischer Meister. In einer Trainingshalle in Kiew trainiert er hart für seinen Traum, der sich nun in Paris erfüllt: die Teilnahme an Olympia.

Für Sportler aus der Ukraine waren es komplizierte Vorbereitungen auf Olympia

Die Vorbereitungen sind auch deshalb so aufwändig, weil Reisen in Trainingslager oder zu Wettbewerben kaum möglich sind.

Die Menschen, die die Ukraine verteidigen, verteidigen auch die Freiheit Europas. Was gibt ihnen Kraft und Hoffnung und was fordern sie von uns?

Es ist auch deshalb so schwer für sie, weil ihre Verwandten, ihre Freunde an der Front sind und kämpfen. Und auch sterben, oder verletzt werden.

Was ist eigentlich mit dem olympischen Gedanken?

Besonders den Kindern fehlt es in der Ukraine angesichts des Kriegs an einem Ort, wo sie den Krieg vergessen können. Ferienlager schaffen für manche Abhilfe.

Experte: "letztlich eine Form der Propaganda" von Ukrainern und Russen

Boxer Dmytro will sich jetzt auf Olympia konzentrieren. Endlich ist sein Team am Olympischen Dorf angekommen. Ihr Bus ist der Einzige an diesem Abend mit Begleitschutz. Dmytro strahlt über das ganze Gesicht. "Ich möchte zeigen, dass wir unzerbrechlich und stark sind". Für die meisten, die hier ankommen, ist Olympia ein einmaliger Moment im Leben, ein "once in a lifetime moment". Für Dmytro sei der erst gekommen, wenn der Krieg beendet ist.