Viele Menschen haben in Syrien keine Arbeit und keine Wohnung, Lebensmittel sind sehr teuer und Hunderttausende Kinder können nicht in die Schule gehen. Es gibt kaum Ärzte und Medikamente, so dass viele Menschen medizinisch nicht richtig versorgt werden können. Die mittlerweile vereinbarte Waffenruhe ist brüchig. Die schwierige Lage wird nun noch durch die Corona-Krise verschärft.