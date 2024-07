EU unterstützt Ukraine mit 50 Milliarden Euro

EU-Staaten einigen sich auf eine Finanzhilfe von 50 Milliarden Euro an die Ukraine.

Aus der Geschichte habe man gelernt, dass Verteidigung priorisiert werden müsse, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, im Interview mit ZDFheute live.

Das bestätigte die derzeitige ungarische EU-Ratspräsidentschaft am Rande einer Sitzung des Ausschusses der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel. Die Einigung muss nun nur noch in einem schriftlichen Verfahren formalisiert werden.