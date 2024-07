Ukrainischer Botschafter:Makejew: Eine App für mehr Soldaten

... zu den aktuell in Deutschland lebenden 269.083 männlichen Ukrainern zwischen 18 und 63 Jahren

Es gehe darum, sagt Makejew, dass sehr viele Menschen in der Ukraine ihre Häuser und Gebiete in der Ukraine verlassen hätten, "möglicherweise auch die unter russischen Besatzungen stehenden Gebiete. Die sind ins Ausland gegangen. Und diese Menschen müssen wir heute erfassen." Deswegen sei die App geschaffen worden. "Und das Verteidigungsministerium berichtet, dass sich über vier Millionen Männer in dieser App oder bei bestimmten Behörden registriert haben."

Dadurch habe die ukrainische Regierung nun "Informationen, wo diese Männer sind, was für eine Ausbildung sie hatten, was für einen militärischen Beruf sie haben", sagt der Botschafter. "Und das gibt uns die Möglichkeit, diese Menschen anzusprechen und zu erklären, worum es weiter geht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt viele Bekannte und Freunde, die auch eingezogen werden, nachdem die Daten erfasst wurden. Und natürlich stellt sich die Frage: Wie können wir auch diejenigen motivieren, die heute im Ausland sind? Und es gibt ein paar Ideen."

... zu möglichen Strafen gegen ukrainische Wehrpflichtige in Deutschland

"Nein, darüber haben wir nie gesprochen. In erster Linie geht es um die Erfassung der Daten und dann um Motivation", sagt Makejew. So könnten ihm zufolge einige Ängste angesprochen werden, "zum Beispiel, dass man am ersten Tag an die Front geschickt wird oder dass man unausgebildet an die Front geschickt wird oder unausgestattet. Wenn wir auch diese Themen ansprechen, da spüren wir auch in Polen, da kommen die Männer auf uns zu und machen sich bereit."